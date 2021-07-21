iPhone SE 5G будут продавать за 399 долларов

В настоящее время iPhone SE — второе поколение самой доступной модели Apple — поддерживает только 4G LTE, что более доступно, чем оборудование 5G. Это, а также использование более старых наборов микросхем и технологий отображения помогло Apple снизить цену телефона до 399 долларов. Однако с увеличением доступности поддержки 5G среди недорогих устройств Android было неизбежно, что iPhone SE в конечном итоге также перейдет на 5G. Согласно источникам Nikkei Asia, это может произойти уже в первой половине 2022 года. iPhone SE 5G будет сочетать в себе чипсет Apple A15, который, как ожидается, будет использоваться в линейке iPhone 13 с модемом Qualcomm X60.

Если предположить, что это так, это будет означать, что новый 5G iPhone SE будет обладать определённой особенностью, которой не могут похвастаться доступные устройства на Android с 5G. В то время как подключение 5G на частоте менее 6 ГГц является базовым, mmWave значительно быстрее, но и стоит дороже. По этой причине большинство более дешевых смартфонов на Android не поддерживают mmWave, но iPhone SE 5G на базе X60 получит данную функцию, что сделает смартфон более привлекательным для потенциального покупателя. Что касается остальных спецификаций, как и в случае с двумя последними поколениями iPhone SE, Apple сократит расходы, разумно подбирая существующие технологии. Хотя 5G и чипсет Apple A15 могут быть передовыми для нового телефона, он будет придерживаться эстетики iPhone 8 и 4,7-дюймового ЖК-экрана, а не OLED-панели и нового дизайна.
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