iPhone SE 5G будут продавать за 399 долларов

Если предположить, что это так, это будет означать, что новый 5G iPhone SE будет обладать определённой особенностью, которой не могут похвастаться доступные устройства на Android с 5G. В то время как подключение 5G на частоте менее 6 ГГц является базовым, mmWave значительно быстрее, но и стоит дороже. По этой причине большинство более дешевых смартфонов на Android не поддерживают mmWave, но iPhone SE 5G на базе X60 получит данную функцию, что сделает смартфон более привлекательным для потенциального покупателя. Что касается остальных спецификаций, как и в случае с двумя последними поколениями iPhone SE, Apple сократит расходы, разумно подбирая существующие технологии. Хотя 5G и чипсет Apple A15 могут быть передовыми для нового телефона, он будет придерживаться эстетики iPhone 8 и 4,7-дюймового ЖК-экрана, а не OLED-панели и нового дизайна.