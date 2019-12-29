iPhone SE2 в четырех расцветках показали на новых рендерах

Сетевые источники поделились очередной порцией рендеров второго поколения смартфона Apple iPhone SE, выход которого ожидается в первой половине 2020 года. На новых изображения аппарат предстает в четырех расцветках, с большой рамкой над дисплеем и одинарной камерой, хотя многочисленные утечки прочили ожидаемому компакту сдвоенную камеру. Не утихают споры и о том, под каким названием выйдет новинка. Помимо ожидаемого наименования iPhone SE2, источники приводят и более маловероятное название – iPhone 9. Так или иначе, цена смартфона вряд ли превысит 400 долларов.