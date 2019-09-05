iPhone SE2 выпустят следующей весной

Компактный смартфон iPhone SE был представлен больше трех лет назад и почти все это время ходят слухи о его преемнике. Сегодня один из сетевых источников поделился новыми сведениями об этом ожидаемом устройстве. Утверждается, что iPhone SE2 будет представлен весной следующего года. Якобы купертиновцы решили выпустить новую модель из-за не самых лучших продаж. Выпуск компактной и недорогой модели мог бы подстегнуть продажи в Китае и на развивающихся рынкам. Отмечается, что новый iPhone SE2 будет заметно больше оригинала, а за его основу будет взят iPhone 8.