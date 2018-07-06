iPhone X уступает Samsung в технологиях

Некоторое время назад компания Apple анонсировала свой смартфон iPhone X со сканером лица, который компания якобы разрабатывала в течении трех лет. Однако, у Samsung удалось всего за 8 месяцев. Помимо этого, есть информация, что компания Samsung подала патент на аналогичную технологию в 2014 году. То есть, у компании уже тогда была такая технология, но развивать ее никто не захотел, так как тогда смартфоны нуждались в других технологиях. Теперь у корейской компании есть все шансы на использования сканера лица в своем будущем флагмане, который точно уделает яблочный смартфон. Осталось только дождаться релиза новинки и решить, стоит ли продукт денег или нет. На данный момент описание патента слишком сложное, чтобы мы могли объяснить точности работы сканеров. Но, аналитики считают решение более интересным.