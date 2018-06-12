iPhone X выдержал двухнедельное погружение в воду

На YouTube есть канал Man + River, автор которого исследует дно рек в поисках утраченных людьми вещей. В некоторых случаях ему удается связаться с владельцами и вернуть утерянную вещь. Последней его находкой (и первой такого рода) стал флагманский смартфон iPhone X. Как выяснилось позже, аппарат пролежал на дне реки две недели. Самое удивительное, что после трехдневной сушки (не обошлось без силикагеля) аппарат продолжил работать как ни в чем ни бывало. Напомним, что iPhone X имеет защиту по стандарту IP 67, который допускает кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра.