iPhone XR 2019 выглядит ужасно

До релиза новых iPhone осталось не так много времени и в сети появляются новые детали будущих смартфонов. Например, инсайдеры сообщили о том, что iPhone XR 2019 получит больше вариантов цветовой палитры. Это весьма интересное решение со стороны компании Apple, так как для многих пользователей это единственный вариант выделиться на фоне вполне стандартных смартфонов. Кроме того, смартфон получит новую систему из камер, которая выглядит просто ужасно, но позволяет смартфону делать снимки на более высоком уровне. И если вы любите данную линейку смартфонов, то стоит подождать свежего релиза, ведь он может быть даже интереснее, чем предыдущие смартфоны компании в этом сегменте. Мы вот ждем данный анонс с большой надеждой.