iPhone XR бьет рекорды продаж в США

Некоторое время назад, когда компания Apple только анонсировала смартфон iPhone XR, никто и подумать не мог о том, что данная модель будет пользоваться спросом. Но, вскоре оказалось, что топовые модели флагмана слишком уж дорогие даже для рынка США, где смартфоны обычно пользуются невероятной популярностью. А вот у iPhone XR цена более-менее адекватная и пользователям понравился компактный корпус с яркими расцветками. Вскоре смартфон стали весьма активно приобретать и сейчас в США, а это самый большой рынок электроники на планете, сейчас iPhone XR является самым продаваемым смартфоном. Видимо, пользователям действительно не очень понравилось то, как дорого стоит устройство топового уровня. Ждем новую версию iPhone XR в будущем?