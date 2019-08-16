iPhone XR помогает Apple занять первое место в индийском сегменте смартфонов премиум-класса

По данным International Data Corporation (IDC), в премиальном сегменте (500 долл. США или 35 000 рупий и выше) Apple обогнала Samsung за лидерские позиции с общей долей 41,2% во 2К19.

IPhone XR спрос наблюдался подъем после падения цен и с помощью тяжелой рекламной деятельности.

«Портфель Apple до последнего квартала (1К19) определялся в основном моделями старого поколения (не-серии X), что составляет почти 70 процентов от общего объема поставок», - сказала IANS Упасана Джоши IDC India в среду.

«По сути, это означает, что привлекательное место для Apple на индийском рынке лежит в сегменте от 750 до 850 долларов, а более дорогие модели, такие как iPhone XS / Max (более 1000 долларов), по-прежнему не могут создать аналогичный спрос на ценовом индийском рынке», - сказал Джоши.

В то время как Тим Кук объявил, что доход от iPhone составил 26 миллиардов долларов в третьем квартале компании, который закончился 29 июня - на 12 процентов меньше, чем в июне прошлого года.

Возвращение Apple в Индию произошло в то время, когда компания, как сообщается, собирается производить топовые смартфоны iPhone XS и iPhone XR благодаря любезности своего поставщика Foxconn в стране.