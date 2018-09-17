iPhone XR станет причиной плохих продаж флагманов

2018-09-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - iPhone XR; [122]
Аналитики мобильного рынка пророчат падение акций компании Apple из-за выпуска более доступного смартфона iPhone XR. Дело в том, что производитель выпустил в свет довольно дорогой продукт iPhone XS, который действительно относится к флагманскому уровню. При этом, iPhone XR лишь немного проще в плане экрана, тогда как в плане характеристик не проигрывает совершенно. Логично, что большая часть пользователей не сможет позволить себе дорогую версию и закажет более доступный вариант. Такая альтернатива сильно ударит по продажам смартфона в топовой комплектации и это навредит компании в итоге. Уже сейчас акции компании немного упали, хотя обычно после презентации они сильно возрастают на короткий период. Есть мнение, что в этот раз бюджетный смартфон тоже окажется провальным и его быстро снимут с продаж.


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