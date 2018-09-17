iPhone XS стоит неоправданно дорого

Тим Кук дал интервью, в котором объяснил, почему стоимость iPhone XS стала такой высокой. Напомним, в этом году яблочная компания преодолела новый рекорд и представила iPhone XS Max на 512 гигабайт с ценником в 1449 долларов. Это неслыханная цена даже для этой компании. Глава Apple сообщил, что iPhone XS теперь является некой заменой планшетного компьютера, смартфона и камеры, так что все эти функции требуют дополнительных вложений и из-за этого цена возросла. Вот только iPhone XS от iPhone X отличается лишь дизайном корпуса и процессором. То есть, никаких дополнительных возможностей продукт не получил и не получит. Объяснение не совсем поняли даже журналисты, которые брали это интервью — исходя из слов Тима Кука, новый смартфон должен стоят дороже, потому что он заменяет планшет при старой диагонали.