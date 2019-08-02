iPhone Xr как лучший смартфон этого года

Мы привыкли к тому, что компания Apple выпускает достаточно привлекательные устройства, но с очень высокой стоимостью. И это действительно так — производитель из года в год повышает стоимость своих флагманов. Но, в этом году случилось знаменательное событие — компания представила смартфон Apple iPhone XR . Дело в том, что это устройство тоже является флагманом — у него довольно мощное железо и привлекательный дизайн корпуса, но сам гаджет при этом стоит намного дешевле своего старшего брата. Это и делает новинку настолько интересной, ведь за вполне разумные деньги вы получаете достаточно привлекательный гаджет.Начнем с дизайна — iPhone Xr привлекает многих пользователей своим стильным внешним видом. На фронтальной стороне расположен экран с минимальными рамками вокруг экрана, на тыльной стороне находится стеклянная панель. Стоит сказать, что панель может быть в ярком цвете и многим это нравится. Сейчас почти все смартфоны выполнены либо в черном, либо в белом варианте, а здесь шикарная возможность отойти от стереотипов. Гаджет можно купить хоть в желтом цвете и радоваться его использованию каждый день. В плане дизайна к iPhone Xr вообще никаких вопросов и быть не может, так как устройство от старшей модели почти ничем не отличается.

В плане производительности тоже проблем нет — это все тот же флагман. Он способен запускать современные игры, приложения, работать с видео или фото, общаться в социальных сетях и так далее. Вариантов работы со смартфоном очень много, тем более вас никто и ни в чем не ограничивает в плане софта. Компания Apple может похвастаться самой большой библиотекой игр и программ, так что скучать вы точно не будете. Да и с такой мощностью можно даже в игры в дополненной реальности играть, что является трендом нынешнего года. Для геймеров iPhone Xr точно подойдет, не говоря уже о более простых вариантах использования смартфона.Все это говорит нам о том, что вы можете получать истинное наслаждение от современного продукта, который стоит недорого, обладает всеми особенностями и преимуществами яблочного бренда. Это, пожалуй, его самое сильное достояние — за недорого вы получаете iPhone, который способен удивить вас по всем фронтам. Отличный выбор для тех, кто не может отдавать по полторы тысячи долларов за самую старшую версию флагмана. Да и стоимость в последнее время еще немного упала, что тоже крайне приятно для потенциального покупателя.