iPhone будет продаваться хуже

Аналитики американской компании заявили, что вскоре продажи iPhone упадут еще сильнее, хотя они и так просели на 17% по сравнению с предыдущим годом. Дело в том, что стоимость новых технологий очень высокая, а эти расходы производитель в лице Apple закладывает в стоимость своего смартфона. Получается, что устройство стоит больше 1000 долларов, хотя громадного прироста мощности просто нет. На фоне этого бренды более низкого уровня выпускают просто шикарные устройства среднего класса, которые лишь немного уступают флагману в возможностях, но стоят 350-400 долларов. Зачем покупать дорогой флагман, если можно взять крутой продукт за треть цены и радоваться жизни? Вот и покупатели так подумали, из-за чего продажи iPhone так сильно упали.