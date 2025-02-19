iPhone получил новую функцию поиска от Google

Google начинает вводить новые жесты поиска, которые позволяют пользователям iPhone выделять любой элемент на экране для быстрого поиска объектов или информации. Функция экранного поиска Lens теперь доступна на iOS как в приложении Google, так и в браузере Chrome, и предлагает похожий опыт на Android-версию Circle to Search, которая на iPhone не поддерживается. Новые жесты Lens позволяют пользователям iPhone искать что угодно в приложении Google или браузере Chrome, просто рисуя, выделяя или нажимая на элементы. Функция работает с текстами, изображениями и видео, без необходимости делать скриншот или открывать новую вкладку. Очевидное применение — поиск товаров по изображениям, которые вам нравятся, но Lens также может определять слова и фразы, распознавать местоположения, растения и животных, а также выполнять практически любой запрос, который доступен в Google Search.

По функционалу эта опция почти идентична Circle to Search, хотя версия для Android позволяет использовать её на всём устройстве, а не только в двух приложениях Google. Тем не менее, не все Android-устройства поддерживают эту функцию — она в основном доступна на последних флагманах. Для использования новых жестов Lens пользователям iPhone нужно открыть меню с тремя точками в приложениях Google или Chrome и выбрать «Поиск с помощью Google Lens». Затем можно использовать жесты, чтобы выделить то, что хотите найти. Крайне полезное нововведение на самом деле — даже без ИИ.