iPhone получил важный апдейт операционной системы

В среду компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 26, в котором появился новый механизм перехода с iPhone на смартфон под управлением Android. Обновлённый инструмент переноса данных позволяет передать приложения, фотографии, сообщения и даже номер телефона пользователя, просто разместив два устройства рядом друг с другом. Ранее для этого обычно приходилось устанавливать специальные приложения Apple и Google для переноса данных на оба устройства либо вручную копировать все программы и информацию. Пользователи iPhone в странах Европейского союза также получили новую функцию «переадресации уведомлений» для сторонних носимых устройств в версии iOS 26.3.

Обновление даёт возможность просматривать полный текст уведомлений на смарт-устройствах сторонних производителей и выбирать, от каких приложений они будут приходить, делая использование сторонних смарт-часов более сопоставимым с Apple Watch. Расширение совместимости между iPhone и носимой электроникой других брендов, включая полноценную работу уведомлений, стало одним из требований для соответствия Apple положениям европейского закона Digital Markets Act. Это довольно хорошая новость для пользователей, которые предпочитают умные часы сторонних производителей, но, с другой стороны, Apple не предоставляет аналогичные возможности за пределами ЕС, то есть в других регионах мира все вышеперечисленные функции работать не будут. Это немного огорчает.