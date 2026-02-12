iPhone получил важный апдейт операционной системы

Обновление даёт возможность просматривать полный текст уведомлений на смарт-устройствах сторонних производителей и выбирать, от каких приложений они будут приходить, делая использование сторонних смарт-часов более сопоставимым с Apple Watch. Расширение совместимости между iPhone и носимой электроникой других брендов, включая полноценную работу уведомлений, стало одним из требований для соответствия Apple положениям европейского закона Digital Markets Act. Это довольно хорошая новость для пользователей, которые предпочитают умные часы сторонних производителей, но, с другой стороны, Apple не предоставляет аналогичные возможности за пределами ЕС, то есть в других регионах мира все вышеперечисленные функции работать не будут. Это немного огорчает.