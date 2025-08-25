iPhone получит необычную технологию дисплея

Свежие отчёты нисайдеров показывают, что Apple меняет подход к технологиям дисплеев в процессе подготовки к выпуску первого складного iPhone. Главная цель — уменьшить видимость складки в месте изгиба. Ради этого компания, по данным инсайдеров, перешла от архитектуры on-cell к in-cell, что должно повысить надёжность дисплея и его долговечность при износе. Именно такие доработки объясняют, почему релиз устройства откладывается. Если on-cell предполагает размещение сенсорного слоя под стеклом или над цветовым фильтром, то такая структура оставляет воздушные промежутки, которые со временем усиливают заломы при многократном складывании. Технология in-cell располагает сенсор прямо под фильтром, но над поляризатором, что минимизирует зазоры и потенциально делает место изгиба более гладким.

Apple уже применяет этот подход в актуальных iPhone, и компания намерена довести его до совершенства, чтобы обеспечить бесшовное изображение и подтвердить фирменные стандарты качества. Однако проблем у проекта немало — кроме экрана, это нужно разработать ещё и механизм шарнира, который будет способен выдерживать тысячи циклов. Именно поэтому Apple так сильно отстаёт от Samsung и Google в сроках выхода складного устройства. Впрочем, тщательные исследования и внимание к деталям могут позволить первому iPhone Fold установить новую планку для индустрии. Кроме того, по данным Гурмана, складной iPhone получит также фирменный модем Apple C2 для более стабильной связи и энергоэффективности.
