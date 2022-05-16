iPhone получит порт USB Type-C

В то время как решения Apple об изменении портов были предметом многих шуток в современной культуре, переход на USB-C на самом деле может приветствоваться по всему миру. Более широко доступный стандарт лишь немного больше, чем Lightning, но обеспечивает более быструю передачу энергии и данных. Это изменение также может значительно облегчить жизнь тем, кто уже использует USB-C для зарядки большинства своих устройств и все еще должен носить с собой кабель Lightning только для своих iPhone. Впрочем, мотивы Apple для потенциальных изменений могут быть не совсем альтруистическими. Дело в том, что власти ЕС в течение многих лет настаивал на универсальном стандарте зарядки телефонов, а недавно предложил закон, который сделает USB-C обязательным портом для всех телефонов, так что компания просто вынуждена это сделать.