iPhone получит порт USB Type-C

Apple, возможно, собирается изменить порт зарядки iPhone. Согласно отчету Bloomberg, компания тестирует новые iPhone и адаптеры с USB-C, которые уже используются в MacBook и iPad, не говоря уже о множестве устройств вне экосистемы Apple. Источники Bloomberg заявили, что тестируемый адаптер может «позволить будущим iPhone работать с аксессуарами, разработанными для текущего разъема Lightning». Это может означать адаптер Lightning-to-USB-C для таких вещей, как сканеры кредитных карт или флэш-накопители, которые подключаются к существующим iPhone. В отчете Bloomberg отмечается, что если Apple «продолжит вносить изменения, это произойдет не раньше 2023 года».

В то время как решения Apple об изменении портов были предметом многих шуток в современной культуре, переход на USB-C на самом деле может приветствоваться по всему миру. Более широко доступный стандарт лишь немного больше, чем Lightning, но обеспечивает более быструю передачу энергии и данных. Это изменение также может значительно облегчить жизнь тем, кто уже использует USB-C для зарядки большинства своих устройств и все еще должен носить с собой кабель Lightning только для своих iPhone. Впрочем, мотивы Apple для потенциальных изменений могут быть не совсем альтруистическими. Дело в том, что власти ЕС в течение многих лет настаивал на универсальном стандарте зарядки телефонов, а недавно предложил закон, который сделает USB-C обязательным портом для всех телефонов, так что компания просто вынуждена это сделать.