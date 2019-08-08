iPhone приносят компании Apple меньше половины выручки

В скором времени компания Apple опубликует очередной финансовый отчет. В нём будет говориться об успехах и неудачах корпорации, достигнутых по ходу апреля-июня текущего года. Однако основное внимание аналитиков и инвесторов приковано к прогнозу на четвертый квартал 2019 года, ведь именно в это время состоится выход новых iPhone.

Аналитики предположили, что выручка «яблочной» корпорации по итогам июля-сентября текущего года составит примерно $61 млрд. Если она действительно будет именно такой, то будет зафиксировано снижение выручки относительно аналогичного периода 2018 года на 3%. И это при том, что в 2017 и 2018 годах продажи росли на 12% и 20% соответственно. Если же говорить о втором квартале 2019 года, то по его итогам выручка Apple составит примерно $53,3 млрд. Это близко к показателю годичной давности.

Аналитики с Уолл-Стрит отмечают, что в апреле-июне 2019 года продажи iPhone составили $26,5 млрд. Годом ранее продажи достигли $29,5 млрд. По итогам очередного финансового квартала телефонный бизнес принес Apple меньше половины от общей выручки. В последний раз такое наблюдалось в 2012 году, когда невероятно высоким спросом пользовались ноутбуки и планшетные компьютеры.Аналитики с Уолл-Стрит отмечают, что в апреле-июне 2019 года продажи iPhone составили $26,5 млрд. Годом ранее продажи достигли $29,5 млрд. Получается, что по итогам очередного финансового квартала телефонный бизнес принес Apple меньше половины от общей выручки. В последний раз такое наблюдалось в 2012 году, когда невероятно высоким спросом пользовались ноутбуки и планшетные компьютеры.