iQOO 10 Pro получит поддержку проводной зарядки мощностью 200 Вт

Компания VIVO работает над новым смартфоном, а именно над моделью iQOO 10 Pro. Ранее производитель выпустил смартфон iQOO 9 с зарядным устройством на 120 Вт, с помощью чего устройство полностью заряжалось за 18 минут. Согласно утечкам, новый iQOO 10 Pro получит поддержку быстрой зарядки мощностью 200 Вт. Емкость аккумулятора смартфона неизвестна, источники предполагают, что она составит 4000 мАч, но это всего лишь предположения.

Новый смартфон iQOO 10 Pro также получит улучшенную камеру и более мощный чипсет. Более подробные характеристики смартфона объявят в ближайшее время.