iQOO 11 Pro с 200-Вт зарядкой появился в продаже

Компания Vivo дала старт китайским продажам флагманского смартфона iQOO 11 Pro, который оценен в 715 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Напомним, что аппарат оснащается 6,78-дюймовым экраном Samsung AMOLED поколения E6, выполненным по технологии LTPO 4.0, с кадровой частотой 144 Гц, разрешением 3200:1440 пикселей и подэкранным сканером отпечатков, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX866), 50 Мп (сверхширик) и 13 Мп (портретный модуль), батареей ёмкостью 4700 мАч и поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 200 Вт.