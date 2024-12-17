iQOO 13 оценили в России в 100 тысяч рублей

Компания iQOO представила в России смартфон iQOO 13, цена которого составила 100 тысяч рублей за конфигурацию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Первым 600 покупателям достанется лимитированный гифтбокс.

Напомним, что оцененный в Китае от 560 долларов iQOO 13 получил 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой до 4,32 ГГц и графическим ускорителем Adreno 830, ОЗУ LPDDR5X Ultra, флеш-память UFS 4.0, 6,82-дюймовый экран AMOLED с разрешением 3168:1440 точек, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX921), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 119,4 градуса и автофокусом) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 6150 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт, подэкранный ультразвуковой дактилоскопический сенсор и защиту от воды и пыли (IP68/IP69).
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