iQOO 15 Ultra получит топовый процессор

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO 15 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие плоского 6,85-дюймоого экрана производства Samsung с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, фирменного игрового чипа Q3, тыльной камерой с 50-Мп перископическим телеобъективом на базе сенсора Sony IMX882, батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки 100-Вт проводной зарядки и беспроводной зарядки. Напомним, что сегодня был представлен смартфон iQOO Z11 Turbo на базе 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.