iQOO 15 может получить перископную камеру

Вчера авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл первые секреты флагманского смартфона iQOO 15 Ultra, а сегодня поделился подробностями о базовом iQOO 15. Утверждается, что аппарат может перенять от старшей модели основную камеру с перископным модулем и огромный 6,85-дюймовый плоский дисплей. Официальный релиз смартфона ожидается грядущей осенью.

Напомним, что iQOO 13 оснащается топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, ОЗУ LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.0, 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3168:1440 пикселей, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX921), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 119,4 градуса и автофокусом) и 50 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 6150 мАч, поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69.
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