iQOO 15R протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне iQOO 15R, который будет представлен в Индии в ближайшее время. Бенчмарк подтвердил наличие 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 16 «из коробки». Аппарат набрал 2590 и 8423 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Судя по всему, перед нами глобальная версия выпущенного недавно в Китае iQOO Z11 Turbo, который также имеет в своем оснащении 6,59-дюймовый экран OLED с разрешением 2750:1260 точек, кадровой частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и минимальной 1 нит, до 16 ГБ быстрой ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, фирменный игровой чип Q2, систему охлаждения Ice Dome VC, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 200 Мп (сенсор оптического размера 1/1.56 дюйма и стабилизация уровня CIPA 4.5) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 7600 мАч, поддержку 100-Вт быстрой проводной зарядки, тыльную панель из стекла и стекловолокна в зависимости от версии, рамку из алюминиевого сплава, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/IP69.
