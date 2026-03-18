POCO X8 Pro оценили в 45 тысяч рублей

Официальный дистрибьютор техники Xiaomi в России diHouse объявил о начале продаж смартфона POCO X8 Pro Max, который был представлен буквально вчера. Рекомендованная цена новинки составляет 45 и 50 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон имеет в своём оснащении 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей M10 с разрешением 2772:1280 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, топовый 3-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 9500s, флеш-память UFS 4.1, оперативную память LPDDR5X с частотой 9600 Мбит/с, систему охлаждения с графитовым слоем площадью 11000 мм², сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Light Fusion 600 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 20 Мп, аккумулятор ёмкостью 8500 мАч, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 100 Вт и 27 Вт, заднюю панель из высокопрочного стекловолокна, металлическую рамку, защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, подэкранный ультразвуковой дактилоскоп и стереодинамики с Dolby Atmos.