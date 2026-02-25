iQOO Z11X протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования среднебюджетного смартфона iQOO Z11x, который будет представлен в ближайшее время. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы с четырьмя ядрами с тактовой частотой 2,6 ГГц и четырьмя ядрами с тактовой частотой 2,0 ГГц. Предполагается, что речь идет о процессоре MediaTek Dimensity 7400. Смартфон набрал 1057 и 2704 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Напомним, что вчера был выпущен смартфон iQOO 15R с производительной 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой 3,8 ГГц и графикой Adreno 840, AMOLED-дисплеем с разрешением 2750:1260 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, АКБ ёмкостью 7600 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки и защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.