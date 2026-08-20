iQOO 16 получит ультраяркий дисплей

Менеджер флагманской линейки iQOO Ван Кэнь рассказал о важности яркости экрана при повседневном использовании смартфона, особенно в разных условиях освещения. По его словам, производителям традиционно сложно одновременно обеспечить высокую яркость, низкое энергопотребление и хорошую автономность устройства. Однако iQOO удалось решить эту проблему благодаря OLED-панелям 2K LEAD, которые используются в iQOO 15 и iQOO 15 Ultra. Представитель компании заявил, что эта технология позволяет эффективно сочетать все три важных параметра и по-прежнему превосходит конкурирующие решения. При этом он намекнул, что в iQOO 16 компания поднимет планку ещё выше, но не раскрыл конкретные характеристики будущего дисплея.

Технология 2K LEAD OLED от компании Samsung Display дебютировала в смартфоне iQOO 15 в сочетании со светоизлучающим материалом M14. Экран поддерживает частоту обновления 144 Гц, пиковую глобальную яркость до 2600 нит, ручную яркость до 1000 нит и минимальную яркость на уровне 1 нит. В iQOO 15 Ultra пиковая локальная яркость достигает уже 8000 нит при сохранении той же технологии дисплея. И недавно известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что iQOO тестирует модель с индексом 16 с 6,85-дюймовым экраном разрешением 2K и частотой обновления 165 Гц. Поставщиком панели, как утверждается, выступает Samsung Display, но при этом данных про яркость инсайдер приводить не стал. Но бренд явно делает ставку на качество своего экрана.