iQOO 3 официально представлен

Официально представлен смартфон iQOO 3, который не только выглядит очень современно дорого и круто, но и обладает целым рядом преимуществ, которые дают возможность даже не смотреть в сторону потенциальных конкурентов с более высокой ценой. Это действительно важно, так как не у всех есть возможность покупать смартфоны за тысячу долларов, кому-то достаточно более доступного гаджета. И в этом плане iQOO 3, конечно, намного привлекательней своих потенциальных конкурентов. Хотя нужно понимать, что у этого гаджета не такой привлекательный бренд и похвастаться его обладанием в компании друзей у вас, скорее всего, не выйдет. С другой стороны, если вам интересна начинка, а не возможность хвалиться перед друзьями, то стоит присмотреться.