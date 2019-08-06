iQOO 5G — первый 5G-смартфон от Vivo

Планируется, что следующим продуктом Vivo станет смартфон с поддержкой 5G, который также может быть оснащен новейшей SoC Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Это устройство, которое будет использоваться под новым брендом iQOO OEM-производителя. Планируется запустить в конце августа 2019 года.

Однако, внешний вид этого будущего флагмана iQOO уже раскрыли. В аккаунте Weibo размещена фотография, предположительно сделанная на недавней выставке China Digital Entertainment . Считается, что это устройство - iQOO Pro 5G, так как его недавно утекший официальный слоган «Monster Inside». Телефон среднего уровня, так как у него есть тройные задние камеры. Они расположены вдоль одного верхнего угла устройства, чем-то напоминающим Huawei P30. Предполагаемое высококачественное устройство Vivo имеет сходство с P30 тем, что его фирменный знак напечатан на углу, противоположном этим объективам. Сам термин «5G» также используется вместе с этой надписью. Тем не менее, остальная часть задней панели выполнена в блестящем голубовато-зеленом цвете, который также похож на OPPO Reno.