iQOO 5G — первый 5G-смартфон от Vivo

2019-08-06, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - iQOO 5G ; [87]
Планируется, что следующим продуктом Vivo станет смартфон с поддержкой 5G, который также может быть оснащен новейшей SoC Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Это устройство, которое будет использоваться под новым брендом iQOO OEM-производителя. Планируется запустить в конце августа 2019 года.

Однако, внешний вид этого будущего флагмана iQOO уже раскрыли. В аккаунте Weibo размещена фотография, предположительно сделанная на недавней выставке China Digital Entertainment . Считается, что это устройство - iQOO Pro 5G, так как его недавно утекший официальный слоган «Monster Inside». Телефон среднего уровня, так как у него есть тройные задние камеры. Они расположены вдоль одного верхнего угла устройства, чем-то напоминающим Huawei P30.

Предполагаемое высококачественное устройство Vivo имеет сходство с P30 тем, что его фирменный знак напечатан на углу, противоположном этим объективам. Сам термин «5G» также используется вместе с этой надписью. Тем не менее, остальная часть задней панели выполнена в блестящем голубовато-зеленом цвете, который также похож на OPPO Reno.


Комментарии и отзывы iQOO 5G
Новые умные часы WearOS от Fossil...
Новые умные часы WearOS от FossilFossil анонсировала пятое поколение умных часов WearOS, которые известны как Gen 5. Для мужчин - линия G...
Смартфоны Samsung Galaxy с графикой AMD ...
Смартфоны Samsung Galaxy с графикой AMD Samsung и AMD официально объявили о партнерстве . И компания Samsung подтвердила, что первые SoC с процес...
Samsung представляет умные часы Galaxy W...
Samsung представляет умные часы Galaxy WНовые умные часы Galaxy Watch Active 2. Список технических характеристик: Включает двухъя...
Мультимедийный ноутбук ASUS VX60GT, с пр...
Мультимедийный ноутбук ASUS VX60GT, с прASUS выводит на рынок еще один 15,6-дюймовый ноутбук, и компания, представила его как мультимедийное устр...
Опрос PlayStation 5 показывает, что гейм...
Опрос PlayStation 5 показывает, что геймОпрос, проведенный немецким техническим сайтом CHIP.de, показал, насколько люди готовы раскошелиться на г...
Санкт-Петербурге состоится международный...
Санкт-Петербурге состоится международныйSMART BUILDING — международная профессиональная выставка и конференция, демонстрирующая мировые и российс...
Автомобиль не заводится - стартер или а...
Автомобиль не заводится - стартер или аСовременные автомобили зарубежных производителей имеют достаточно высокий ресурс стартеров. Именно поэ...
Как бесплатно слушать музыку или почему...
Как бесплатно слушать музыку или почемуВсе знают, что Вконтакте пользовалось популярностью ровно столько, сколько в ней существовала бесплатн...


Обзор Hasee K670E-G6T3 V2.0. Самый доступный игровой ноутбук?Обзор Hasee K670E-G6T3 V2.0. Самый доступный игровой ноутбук?
Обзор умных спортивных часов Garmin Forerunner 245 MusicОбзор умных спортивных часов Garmin Forerunner 245 Music
Обзор Trust GXT 165 Celox. Игровая мышка с регулировкой веса и подсветкойОбзор Trust GXT 165 Celox. Игровая мышка с регулировкой веса и подсветкой
Обзор Xiaomi Mi TV 4S 55. Лучший 4K телевизор за свою ценуОбзор Xiaomi Mi TV 4S 55. Лучший 4K телевизор за свою цену
Обзор Kitfort KT-2026. Стильный тостерОбзор Kitfort KT-2026. Стильный тостер
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor