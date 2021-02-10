iQOO 7 выйдет в Индии в стильном корпусе

В прошлом году iQOO выпустила широкий ассортимент смартфонов в Китае, но в Индии лишь в феврале был представлен один смартфон — iQOO 3. Устройство работает на процессоре Snapdragon 865 и сейчас продается в стране за 400 долларов. Но если верить свежей информации, производитель вскоре планирует представить сразу три новых смартфона, среди которых будет гаджет с весьма интересным дизайном корпуса. Ранее производитель уже выпускал подобные гаджеты — они получали те же характеристики, но тыльная панель выделялась на фоне оригинальны устройств. Правда, пока что стоимость нового флагманского смартфона не раскрывается, так что мы даже не подозреваем, за сколько его будут продавать. Благо, релиз должен состояться в самое ближайшее время.

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