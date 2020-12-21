iQOO 7 выйдет в январе

На прошлой неделе iQOO раскрыл дизайн будущего флагманского смартфона iQOO 7, продемонстрировав его тыльную панель. Правда, стоит уточнить, что производитель продемонстрировал специальную версию телефона BMW с белой кожаной задней панелью с синими и красными полосами справа. Также в смартфоне была замечена тройная камера, выполненная в формате треугольника и размещенная внутри прямоугольного модуля. Теперь же надежный аналитик из Китая заявил, что iQOO 7 может быть выпущен к середине января. Также этот аналитики сообщил, что в январе будет представлен Galaxy S21, Xiaomi Mi 11, Vivo X50 Pro+ и iQOO 7. Вероятно, уже в феврале пользователь сможет купить достаточно интересные мощные смартфоны с качественными камерами и мощными процессорами.