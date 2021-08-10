iQOO 8 Pro покажут уже 17 августа

Ожидается, что дочерняя компания BBK, Vivo, вскоре запустит серию iQOO 8 Pro — дата запуска подтверждена на 17 августа. Более того, теперь появилась новая интересная деталь о фотографических возможностях смартфона iQOO 8 Pro. Дело в том, что компания Vivo поделилась свежим тизером, раскрывающим некоторые особенности настройки камеры — опубликованный плакат показывает, что iQOO 8 Pro будет комплектоваться 50-мегапиксельным основным датчиком изображения в паре с 48-мегапиксельным сверхшироким сенсором камеры, который был основным сенсором на iQOO Pro, выпущенном в 2019 году. Ожидается, что основная камера будет иметь новую технологию VIS 5 от Vivo — это продвинутая стабилизация оси, охватывающая все возможные движения устройства. Также iQOO 8 будет поставляться с тройной камерой, но детали третьей камеры не разглашаются. Тем не менее, это может быть вариант среднего увеличения, который может достигать 60 мм или около 2,5x.

Помимо плаката, Vivo также поделилась парой снимком, снятых с помощью iQOO 8 Pro. Правда, стоит сказать, что изображения представлены не в исходном размере, так как они были уменьшены, чтобы их можно было загрузить в интернет. И данные фотографии также были сделаны при контролируемом освещении. Тем не менее, образцы показывают, что камера iQOO 8 Pro снимает достаточно хорошо и достойно. Более ранние утечки и тизеры уже подтвердили, что iQOO 8 Pro будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 888+. и в устройстве также будет использоваться OLED-экран Samsung E5 с контроллером LTPO, способным регулировать частоту смены кадров от 1 до 120 Гц.