iQOO Neo 10R 5G получит SoC Snapdragon 8s Gen 3

Авторитетный инсайдер Парас Гуглани поделился подробностями о смартфоне iQOO Neo 10R 5G, релиз которого ожидается в феврале этого года. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового AMOLED-экрана с кадровой частотой 144 Гц, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, батареи ёмкостью 6400 мАч, поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки, сдвоенной основной камеры с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешением 16 Мп. Ориентировочная цена устройства составляет 345 долларов.

Напомним, что выпущенный в ноябре прошлого года iQOO Neo10 оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 пикселей, пиковой яркостью 4500 нит, частотой обновления 144 Гц и ШИМ-затемнением 4320 Гц, фирменным чипом Q2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX921 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), системой жидкостного охлаждения, АКБ ёмкостью 6100 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.