iQOO Neo 11 оценили в 365 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов суббфлагманской моделью Neo 11, которая основана на мощном 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинка также характеризуется 6,82-дюймовым экраном 8T LTPO с разрешением 2K, кадровой частотой 144 Гц. Пиковой яркостью 4500 нит и антибликовой плёнкой AR, фирменным независимым графическим чипом Q2, ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с) и флеш-памятью UFS 4.1, системой жидкостного охлаждения 8K Ice Dome VC с площадью рассеивания 8000 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, рамой из алюминиевого сплава аэрокосмического класса с пескоструйной обработкой, стеклянной тыльной панелью, 3D-ультразвуковым подэкранным дактилоскопом, симметричными стереодинамиками и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. Цена базового варианта на 12/256 ГБ составляет эквивалент 365 долларов.

