iQOO Neo 11 полностью рассекречен

Официальный релиз смартфона iQOO Neo 11 состоится уже завтра, но инсайдер Digital Chat Station не стал дожидаться презентации и раскрыл основные характеристики грядущей новинки. Итак, аппарат получит 6,82-дюймовый LTPO-экран с разрешением 3168:1440 точек, частотой обновления изображения 144 Гц и антибликовым покрытием AR, 3-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite, фирменный графический чип Q2, ОЗУ стандарта LPDDR5X Ultra с пропускной способностью 9600 Мбит/с, встроенную память UFS 4.1, систему охлаждения 8K VC, сдвоенную основную камеру с двумя 50-Мп модулями, батарею ёмкостью 7500 мАч, поддержку 100-Вт проводной зарядки, корпус с металлической рамкой и стеклянной тыльной панелью, 3D-ультразвуковой дактилоскопический сенсор, симметричные стереодинамики, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.