iQOO Neo 5 Active Edition обойдется в $310

В линейку смартфонов Vivo iQOO Neo 5 войдет новая модель – iQOO Neo 5 Active Edition. В отличие от стандартной модели, которая построена на топовой восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 888, новинка получит менее производительный, но более доступный процессор Qualcomm Snapdragon 870. За счет этого цена на смартфон снизится с 385 до 310 долларов. В этом ценовом сегменте его конкурентом выступит новенький Redmi K40 Game Enhanced Edition. iQOO Neo 5 Active Edition также прочат IPS-экран с частотой обновления изображения 120 Гц и поддержку проводной зарядки мощностью 44 Вт. Презентация смартфона должна состояться в ближайшие недели.