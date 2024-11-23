iQOO Neo10 получит передовой экран

Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне iQOO Neo10, официальный релиз которого состоится 29 ноября. Итак, аппарат оснастят F1-экраном c технологией 8T LTPO. Он сможет похвастаться частотой обновления изображения до 144 Гц, ШИМ-регулировкой до 4320 Гц или до 2492 Гц на высокой яркости, сниженной на 10% интенсивностью синего света, увеличенным на 22% сопротивлением выгоранию и на 50% углами обзора, а также на 10% общей эффективностью. Судя по всему, производитель сравнивал грядущую новинку с пока еще актуальным iQOO Neo 9. Ранее стало известно, что iQOO Neo10 будет основан на прошлогодней топовой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а iQOO Neo10 Pro – на актуальной флагманской однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400.