iQOO Neo3 с версии 6 ГБ + 128 ГБ доступна за 358 долларов

Компания Vivo компания iQOO выпустила новый смартфон в составе своей серии Neo - iQOO Neo3, который поступил в продажу в конце апреля. Теперь в рамках акции Double Eleven компания предлагает скидку на устройство.

Смартфон iQOO Neo3 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти можно приобрести за 403 доллара США, цена со скидкой составляет 358 долларов США.

Смартфон оснащен 6,57-дюймовым FHD+ дисплеем с цветовым охватом 98% sRGB, DCI-P3,HDR10 и частоту обновления 144 герц. За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 865 с тактовой частотой 2,84 ГГц и графическом процессоре Adreno 650. Компания также обновила стандарт хранения до UFS 3.1, который обещает скорость последовательного чтения до 1733 МБ/с и скорость записи 731 МБ/с. Для подключения телефон поддерживает двухрежимный режим 5G SA/NSA, NFC и Wi-Fi 6+. iQOO Neo3 питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку 44 Вт.

Смартфон поставляется с тройной камерой AI, которая включает в себя основной датчик на 48 МП, сверхширокоугольный объектив на 8 МП на 112 градусов и макрообъектив на 2 МП. Спереди у него есть 16-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон работает под управлением новейшей операционной системы Android 10 с собственным пользовательским интерфейсом iQOO.
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