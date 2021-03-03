iQOO Neo5 предварительно анонсировали

Компания iQOO уже подтвердила, что официально представит iQOO Neo5 в Китае 16 марта. Более того, в преддверии запуска компания решила анонсировать тизер возможностей нового устройства, при этом в сети появились живые изображения устройства. Как сообщает GSMArena, указанные живые изображения iQOO Neo5 были размещены на Weibo. На изображении вы можете увидеть, что у устройства с синей задней панелью прямоугольная панель с тремя камерами и логотипом iQOO. Фактически, размещение логотипа напоминает iQOO 7 в плане дизайна. Вероятно, производитель хочет привлечь внимание к своей новинке именно системой камер, которая будет снимать на уровне других флагманов, но при этом смартфон будет более доступным для конечного пользователя.

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