iQOO U3 - 5G смартфон с 90 Гц появился на китайской рынке

iQOO анонсировала недорогой смартфон 5G с достойными характеристиками.

Смартфон оснащен 6,58-дюймовым ЖК-экраном IPS с частотой 90 Гц. Селфи-камера на 8 МП, основная камера на задней панели предлагает 48 МП датчик. Работает устройство на операционной системе Android 10 на базе iQOO UI 1.5.

Производительность обеспечивает чипсет Dimensity 800U. Доступны две конфигурации с 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Другие возможности: разблокировка лица, боковой сканер отпечатков пальцев, поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и аудиоразъем.

Стоимость версии с 6 ГБ + 128 ГБ составляет 229 долларов, а 8 ГБ + 128 ГБ 259 долларов. iQOO U3 поступит в продажу в Китае с 17 декабря.
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