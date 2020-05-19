iQOO Z1 5G официально представлен

Буквально позавчера мы говорили о свежих слухах, раскрывающих характеристики смартфона iQOO Z1 5G, а уже сегодня производитель официально представил данный гаджет всему миру. За основу производительности смартфона взят процессор Dimensity 1000+ от компании MediaTek, имеется большой дисплей, скоростная зарядка в 44 Вт, крутая система камер и так далее. Все это выглядит достаточно интересно, особенно если учитывать, что данный смартфон априори не будет слишком дорогим для большинства пользователей, ведь эта компания всегда выпускает относительно доступные гаджеты. С другой стороны, пока что цену для отечественного рынка никто не назвал, так что и говорить об этом пока что рано. Ждем релиза а территории нашей страны.