iQOO Z10 Turbo Pro оценен в 330 долларов

Бренд iQOO объявил о выпуске производительного смартфона Z10 Turbo Pro, в основе которого лежит 4-нанометровая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с максимальной частотой 3,2 ГГц, графическим адаптером Adreno 825 и 5G-модемом.

Новинка также характеризуется отдельным процессором Q1, ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), флеш-памятью UFS 4.1, жидкостной системой охлаждения Ice Dome VC, 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2800:1200 точек, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 5500 нит, ШИМ-регулировкой яркости с частотой 4320 Гц и защитным стеклом Diamond Shield, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), батареей Blue Ocean ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки, адаптером Wi-Fi 7 и корпусом толщиной 8,09 мм. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 275 долларов за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.
Nothing представила Phone 3A и Phone 3A Pro…
Компания Nothing представила смартфоны 3A и 3A Pro, сохранив фирменный стиль из прошлых поколений — новые…
Стала известна европейская цена Google Pixel 9a …
Сетевое издание Dealabs поделилось подробностями о смартфоне Google Pixel 9a, который еще не был представ…
iPhone 16e уже подешевел в России …
Чуть меньше месяца назад в российской продаже в рамках параллельного импорта вышел iPhone 16e от Apple. Т…
Смартфон Oppo Find N5 представят 20 февраля …
Компания OPPO объявила дату официальной презентации складного смартфона Find N5. Китайская премьера пройд…
Смартфон Moto G56 5G протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Moto G56 5G,…
Sony Xperia 1 VII выйдет уже в мае…
Некоторое время назад новый флагманский смартфон Sony Xperia 1 VII уже фигурировал в нескольких крупных у…
Motorola Edge 60 Fusion показали на пресс-рендерах…
Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал промо-изображения смартфона Motorola Edge 60 Fusion, офици…
Складной iPhone получит экран с соотношением 4:3…
Форм-фактор складного iPhone в виде книги, без сомнения, подразумевает необычное соотношение сторон, поск…
Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6TПравильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor