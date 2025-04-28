iQOO Z10 Turbo Pro оценен в 330 долларов

Бренд iQOO объявил о выпуске производительного смартфона Z10 Turbo Pro, в основе которого лежит 4-нанометровая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с максимальной частотой 3,2 ГГц, графическим адаптером Adreno 825 и 5G-модемом.

Новинка также характеризуется отдельным процессором Q1, ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), флеш-памятью UFS 4.1, жидкостной системой охлаждения Ice Dome VC, 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2800:1200 точек, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 5500 нит, ШИМ-регулировкой яркости с частотой 4320 Гц и защитным стеклом Diamond Shield, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), батареей Blue Ocean ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки, адаптером Wi-Fi 7 и корпусом толщиной 8,09 мм. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 275 долларов за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.