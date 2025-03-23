iQOO Z10 Turbo Pro получит производительный процессор

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Z10 Turbo Pro, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят плоским 6,78-дюймовым LTPS-экраном с разрешением 1,5K, еще не выпущенной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Elite, сдвоенной тыльной камерой с главным 50-Мп модулем, корпусом с пластиковой рамкой, оптическим дактилоскопом, батареей ёмкостью 7000 мАч и поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки.

Ранее iQOO подтвердила релиз смартфона iQOO Z10, который получит батарею на 7300 мАч, процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (Sony IMX882 и OIS) и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп и поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт.