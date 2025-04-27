iQOO Z10 Turbo Pro протестировали в AnTuTu

Бренд iQOO опубликовал результаты тестирования смартфона iQOO Z10 Turbo Pro в бенчмарке AnTuTu. Аппарат, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графическим адаптером Adreno 825 и модемом 5G, набрал 2421700 баллов. Производитель также подтвердил наличие оперативной памяти LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с) и флеш-памяти UFS 4.1. Ранее стало известно об аккумуляторе ёмкостью 7000 мАч и поддержке 120-Вт проводной быстрой зарядки. Официальная презентация смартфона состоится 28 апреля. В тот же день будет представлена более доступна модель iQOO Z10 Turbo на процессоре MediaTek Dimensity 8400 с максимальной 3,25 ГГц (1901976 баллов в AnTuTu).