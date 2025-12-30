iQOO Z11 Turbo показали на пресс-рендерах

Компания iQOO опубликовала официальные изображения и некоторые характеристики смартфона iQOO Z11 Turbo, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит белую, чёрную, розовую и голубую расцветки корпуса, 6,59-дюймовый экран с закругленными углами, корпус с металлической рамкой корпуса и стеклянной тыльной панелью, сдвоенную основную камеру с главным модулем разрешением 200 Мп и производительную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой до 3,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 829, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 16. Официальный релиз смартфона ожидается в январе 2026 года.