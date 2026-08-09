Samsung Galaxy A18 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования бюджетного смартфона Samsung Galaxy A18, который еще не был представлен официально. Итак, бенчмарк подтвердил наличие 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 17. Аппарат набрал 745 и 2073 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Напомним, что предшественник в лице Galaxy A17 имеет в своем оснащении 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2340:1080 точек и кадровой частотой 90 Гц, процессор MediaTek Helio G99, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и тройную основную камеру с 50-Мп главным модулем.