iQOO Z3 получил процессор Snapdragon 768G

Сегодня китайская компания iQOO выпустила в Китае бюджетный игровой смартфон iQOO Z3. Устройство стоит от 260 долларов и оснащено процессором Snapdragon 768G 5G, большим дисплеем с частотой дискретизации 180 Гц и различными дополнительными бонусами, которые мы привыкли видеть на смартфонах более высокого уровня. Стоит отметить, что смартфон iQOO выпустили в трёх вариантах памяти и трёх цветах: Deep Space Black, Cloud Oxygen Blue и Nebula Gradient. Предварительные заказы на устройство начнутся сегодня, то есть 25 марта, а первая продажа устройства состоится 1 апреля. Стоит отметить, что лишь базовая версия смартфона стоит 260 долларов, тогда как флагманская версия на 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти стоит 305 долларов.