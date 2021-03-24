iQOO Z3 получит продвинутую систему охлаждения

iQOO, суббренд Vivo, производящий устройства премиум-класса, подтвердил, что 25 марта в Китае представит свой новый смартфон серии Z, получивший название iQOO Z3. Теперь, перед запуском, компания раскрыла некоторые ключевые характеристики. Сегодня компания показала, что iQOO Z3 оснащен дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 Гц и частоты дискретизации касания 180 Гц. Также ранее сообщалось, что дисплей будет иметь разрешение экрана Full HD+ (2408 на 1080 пикселей) и плотность пикселей 480ppi. А ещё недавно представители iQOO также подтвердили, что смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 786G с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 2.2, плюс ожидается, что он будет поддерживать зарядку мощностью 55 Вт.