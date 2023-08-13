iQOO Z7 Pro 5G получит изогнутый экран

Компания Vivo опубликовала официальное изображение смартфона iQOO Z7 Pro 5G, официальный релиз которого запланирован на 31 августа. Судя по рендеру, аппарат получит изогнутый по бокам дисплей, тонкие рамки и врезанную по центру селфи-камеру.

Что до технических характеристик, iQOO Z7 Pro 5G приписывают наличие 6,78-дюймового AMOLED-экрана с кадровой частотой 120 Гц, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9, сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 64 Мп и 2 Мп, фронтальной камеры на 16 Мп, однокристальной системы MediaTek Dimensity 7200, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 4600 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Ориентировочная цена смартфона составляет 300-360 долларов.