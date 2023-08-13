iQOO Z7 Pro 5G получит изогнутый экран

Что до технических характеристик, iQOO Z7 Pro 5G приписывают наличие 6,78-дюймового AMOLED-экрана с кадровой частотой 120 Гц, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9, сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 64 Мп и 2 Мп, фронтальной камеры на 16 Мп, однокристальной системы MediaTek Dimensity 7200, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 4600 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Ориентировочная цена смартфона составляет 300-360 долларов.