iQOO Z8x получит 80-Вт зарядку и 144-Гц экран В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружилось упоминание смартфона iQOO Z8x, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой 8-ядерной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 Гц и графическим адаптером Adreno 710, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 13. В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружилось упоминание смартфона iQOO Z8x, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой 8-ядерной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 Гц и графическим адаптером Adreno 710, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 13. По предварительным данным, iQOO Z8x также оснастят дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 144 Гц, батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. По предварительным данным, iQOO Z8x также оснастят дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 144 Гц, батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 20:34 . Продукт - iQOO Z8x

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