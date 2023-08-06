iQOO Z8x получит 80-Вт зарядку и 144-Гц экран

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружилось упоминание смартфона iQOO Z8x, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой 8-ядерной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 Гц и графическим адаптером Adreno 710, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 13.
По предварительным данным, iQOO Z8x также оснастят дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 144 Гц, батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.