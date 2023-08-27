iQOO Z8x получит батарею на 6000 мАч

Известный своей осведомленностью инсайдер Ишан Агарвал поделился качественными изображениями и подробностями о смартфоне iQOO Z8x, официальный релиз которого запланирован на 31 августа. Итак, устройству приписывают наличие 6,64-дюймового IPS-экрана c разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной основной камеры с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеры разрешением 8 Мп, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слота для карты памяти до 1 ТБ, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки быстрой зарядки мощностью 44 Вт, 3,5-мм разъема для наушников, бокового сканера отпечатков пальцев, модуля NFC, ИК-датчика и предустановленной оболочки OriginOS 3.0 на основе Android 13.

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